Приморец предстанет перед судом за изготовление наркотиков
При задержании злоумышленник попытался скрыться от сотрудников полиции.
При задержании злоумышленник попытался скрыться от сотрудников полиции.
В Партизанске перед судом предстанет житель села Екатериновка, обвиняемый в незаконном изготовлении и хранении наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Летом 2017 года сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что житель села Екатериновка незаконно изготавливает наркотические вещества.
В ходе осмотра места жительства подозреваемого, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли шприцы с веществом бурого цвета и емкость с наркотическим средством растительного происхождения. При задержании злоумышленник попытался скрыться от сотрудников полиции, но был задержан.
Ранее судимый 37-летний мужчина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение и изготовление наркотического средства в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
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