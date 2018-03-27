Приморец предстанет перед судом за изготовление наркотиков

В Партизанске перед судом предстанет житель села Екатериновка, обвиняемый в незаконном изготовлении и хранении наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Летом 2017 года сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что житель села Екатериновка незаконно изготавливает наркотические вещества.

В ходе осмотра места жительства подозреваемого, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли шприцы с веществом бурого цвета и емкость с наркотическим средством растительного происхождения. При задержании злоумышленник попытался скрыться от сотрудников полиции, но был задержан.

Экспертизой установлено, что изъятое является концентратом маковой соломы, что относится к наркотическим веществам опийного ряда.

Ранее судимый 37-летний мужчина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение и изготовление наркотического средства в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.