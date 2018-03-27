Женщина попала под колеса автомобиля утром во Владивостоке

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aoLm0NSeqfk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

27 марта во Владивостоке женщина попала под колеса автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Героев Тихоокеанцев.

Как сообщают очевидцы, женщина перебегала дорогу в неустановленном месте, в результате чего оказалась под колесами автомобиля.

О состоянии пострадавшей информация уточняется.