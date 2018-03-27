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03:44 (мск), источник: VLADNEWS

Женщина попала под колеса автомобиля утром во Владивостоке

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

27 марта во Владивостоке женщина попала под колеса автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Героев Тихоокеанцев.

Как сообщают очевидцы, женщина перебегала дорогу в неустановленном месте, в результате чего оказалась под колесами автомобиля.

О состоянии пострадавшей информация уточняется.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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