Женщина попала под колеса автомобиля утром во Владивостоке
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
27 марта во Владивостоке женщина попала под колеса автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Транспортное происшествие произошло в районе улицы Героев Тихоокеанцев.
Как сообщают очевидцы, женщина перебегала дорогу в неустановленном месте, в результате чего оказалась под колесами автомобиля.
О состоянии пострадавшей информация уточняется.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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