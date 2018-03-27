Хабаровчанка попалась на незаконном переводе в КНР 256 млн рублей
За это преступление ей с подельниками грозит до 10 лет колонии.
За это преступление ей с подельниками грозит до 10 лет колонии.
Сотрудники Хабаровской таможни выявили и пресекли канал незаконного перевода за границу крупных денежных сумм. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня»
— Компания заключила несколько контрактов с контрагентами в КНР якобы на поставку в Хабаровск оборудования для обработки древесных плит и, в счет оплаты за станки, перечислила за границу 256 млн рублей. Никаких грузов в свой адрес хабаровская фирма не получила и закрылась через месяц «работы». Возбуждено уголовное дело. — За это преступление УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом один миллион рублей, — говорит Виктория Алёшина.
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