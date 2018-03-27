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05:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске пожарные потушили горящее кирпичное здание

В нем хранились резиновые лодки и домашние вещи.

В дальневосточной столице сегодня ночью загорелось кирпичное здание. Сообщение о происшествии на улице Ремесленной сотрудники чрезвычайного ведомства получили в 3:09. Спасатели прибыли на место буквально через пять минут после вызова.

— Пожарные расчеты, прибыв на происшествие, обнаружили задымление в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном строении. Они отправились на разведку помещения и поиск там людей, однако в строении кроме домашних вещей и резиновых лодок ничего не было, — сообщили в пресс — службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В этом происшествии пострадавших и погибших нет. Всего площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. На его полное тушение у пожарных ушло около 30 минут. От огня оплавились резиновые лодки и внутренняя обшивка постройки.

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