В Хабаровске пожарные потушили горящее кирпичное здание

В дальневосточной столице сегодня ночью загорелось кирпичное здание. Сообщение о происшествии на улице Ремесленной сотрудники чрезвычайного ведомства получили в 3:09. Спасатели прибыли на место буквально через пять минут после вызова.

— Пожарные расчеты, прибыв на происшествие, обнаружили задымление в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном строении. Они отправились на разведку помещения и поиск там людей, однако в строении кроме домашних вещей и резиновых лодок ничего не было, — сообщили в пресс — службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.