Жертвой банального обмана стала жительница Приморья

Женщина рассказала, что после посещения одного из сайтов ей пришло сообщение от администратора о том, что она стала победительницей случайной лотереи среди посетителей развлекательного портала.

Потерпевшей сообщили, что ей скоро перечислят 50 тысяч рублей, но для получения выигрыша ей необходимо заплатить. По словам работников сайта, деньги нужны для оформления перевода и уплаты налогов. Доверчивая горожанка перевела на указанный ей счет несколько тысяч рублей и стала ждать своих денег, но больше с ней на связь никто не выходил.