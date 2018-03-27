Жертвой банального обмана стала жительница Приморья
Пожилая жительница Ленинского района Владивостока сообщила о мошеннических действиях со стороны неизвестных, сообщает корреспондент DEITA. RU.
Пожилая жительница Ленинского района Владивостока сообщила о мошеннических действиях со стороны неизвестных, сообщает корреспондент DEITA. RU.
Женщина рассказала, что после посещения одного из сайтов ей пришло сообщение от администратора о том, что она стала победительницей случайной лотереи среди посетителей развлекательного портала.
Потерпевшей сообщили, что ей скоро перечислят 50 тысяч рублей, но для получения выигрыша ей необходимо заплатить. По словам работников сайта, деньги нужны для оформления перевода и уплаты налогов. Доверчивая горожанка перевела на указанный ей счет несколько тысяч рублей и стала ждать своих денег, но больше с ней на связь никто не выходил.
Когда сайт прекратил свою работу, женщина решила обратиться в полицию и сообщила о происшествии. Потерпевшая попросила привлечь мошенников к ответственности и вернуть ее деньги.
По факту случившегося проводится проверка. Личности
Игорь Бегунов.
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