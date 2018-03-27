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06:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяная девушка выпала из автомобиля на Бугринском мосту в Новосибирске

Девушка чудом не пострадала и уехала, не дождавшись медиков.

Пьяная девушка выпала из автомобиля Lada Priora на Бугринском мосту в Новосибирске. Видео ЧП опубликовали в группе городской службы эвакуации «АСТ-54» в ночь на вторник, 27 марта.

— Помимо водителя в салоне находилась кампания молодых девушек с Алтая. В какой-то момент одна из них открыла переднюю дверь, и на ходу выпрыгнула из машины на проезжую часть, — рассказывают очевидцы случившегося.

Все произошло, когда автомобиль ехал по мосту со скоростью 60−70 километров в час. Девушка чудом не пострадала. Очевидцы вызвали бригаду «скорой помощи», но буквально через пять минут после случившегося водитель Lada Priora помог ей встать и они уехали. Также сообщается, что пьяными были и другие пассажиры легкового автомобиля.

— Была бы трезвая, покалечилась бы, — пишут некоторые пользователи в комментариях.

— Была бы трезвая, возможно, не выпала бы вовсе! А так она на голову уже покалеченная, — отвечают им другие.

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