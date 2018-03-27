Семь пассажирских поездов задержаны из-за схода вагонов в Свердловской области

«В результате происшествия были задержаны пригородные поезда № 7240 сообщением Шаля — Екатеринбург-Пассажирский и № 7239 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля (пассажиров доставили автобусами) и № 7237 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля.
Также до 1 часа возможны задержки пассажирских поездов № 71 Екатеринбург — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 13 Новокузнецк — Санкт-Петербург и № 191 Челябинск- Санкт-Петербург", — поясняется на сайте.
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