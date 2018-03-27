Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Джабаров пообещал "подарок" ЕС и Украине за высылку дипломатов
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Американский истребитель загорелся в воздухе и упал на побережье
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Скончался Сергей Мавроди
06:40 (мск), источник: ЕАН

Семь пассажирских поездов задержаны из-за схода вагонов в Свердловской области

Из-за схода вагонов со щебнем в районе станции Билимбай задержаны семь пассажирских поездов, сообщает пресс-cлужба СвЖД.

«В результате происшествия были задержаны пригородные поезда № 7240 сообщением Шаля — Екатеринбург-Пассажирский и № 7239 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля (пассажиров доставили автобусами) и № 7237 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля.

Также до 1 часа возможны задержки пассажирских поездов № 71 Екатеринбург — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 13 Новокузнецк — Санкт-Петербург и № 191 Челябинск- Санкт-Петербург", — поясняется на сайте.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Мэр Екатеринбурга объявил траур в связи
Мэрия Екатеринбурга: никаких реальных
Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы у торгового центра
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
Жители Ракки подняли вооруженное восстание против боевиков
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Военные базы США получили письма со взрывчаткой
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь