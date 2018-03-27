Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы у торгового центра

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

Глава государства сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также Путин с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

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В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

В Кузбассе 27—29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.