Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы у торгового центра
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рано утром во вторник прибыл в Кемерово, где в результате пожара в
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рано утром во вторник прибыл в Кемерово, где в результате пожара в
Глава государства сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также Путин с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за последнее столетие наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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