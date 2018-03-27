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05:36 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы у торгового центра

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рано утром во вторник прибыл в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Расследование причин возгорания взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Задержаны пять человек. Среди них глава управляющей компании, обслуживавшей ТЦ, арендатор помещения, где мог возникнуть пожар и сотрудник ЧОПа, который отключил пожарную сигнализацию. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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Глава государства сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также Путин с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

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В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

В Кузбассе 27—29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за последнее столетие наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Задержан отключивший оповещение о пожаре в кемеровском ТЦ охранник
Во время загрузки произошла ошибка.
01:42 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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