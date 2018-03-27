Хабаровчане почтят память погибших в Кемерово минутой молчания
Участники акции соберутся возле торгового центра «Южный парк».
Участники акции соберутся возле торгового центра «Южный парк».
Сегодня, 27 марта, в 19:00 хабаровчане соберутся у центрального входа в
О сегодняшней акции рассказала одна из ее организаторов Екатерина Юренко.
«Информацию для неравнодушных к трагедии в Кемерово хабаровчан мы распространяли в социальных сетях. Уже откликнулись более сотни человек. К “Южному парку” люди планируют приносить цветы, мягкие игрушки, свечи и письма скорби. Когда все желающие соберутся, память погибших почтят минутой молчания», — сказала Екатерина Юренко.
«Я позвонила в оргкомитет краевого правительства, и мне сообщили, что никто не против собрания в память о погибших в Кемерово. Главное, чтобы люди не приходили с громкоговорителями, плакатами и баннерами. Наши активисты также планируют провести санкционированный митинг на одной из главных площадей города, но только тогда когда будут ясны причины страшной трагедии», — сообщила Полина Чуносова.
Напомним, пожар в кемеровском
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