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06:20 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске нашли террористов, которые учились делать взрывные устройства

В их квартирах силовики нашли запрещенную религиозную литературу и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В Красноярске силовики нашли ячейку террористов, которые учились минно-взрывному делу. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ.

14 марта в краевом центре сотрудники управления ФСБ, полиция и Росгвардия задержали девять участников террористической ячейки «Красноярский джамаат» — трех организаторов и шесть участников. Группа, в основном состоящая из красноярцев, была связана с международными террористическими организациями. Обыски прошли по 16 адресам, включая квартиры, где проживали террористы.

У них нашли запрещенную религиозную литературу, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и учебники по минно-взрывному делу.

Следственный отдел УФСБ России по Красноярскому краю возбудил в их отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества» и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Участники террористической группы уже сообщили следователям о противоправной деятельности организаторов террористического сообщества.

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 В Красноярске нашли террористов, которые учились делать взрывные...
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