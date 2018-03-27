В Красноярске нашли террористов, которые учились делать взрывные устройства

В Красноярске силовики нашли ячейку террористов, которые учились минно-взрывному делу. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ.

14 марта в краевом центре сотрудники управления ФСБ, полиция и Росгвардия задержали девять участников террористической ячейки «Красноярский джамаат» — трех организаторов и шесть участников. Группа, в основном состоящая из красноярцев, была связана с международными террористическими организациями. Обыски прошли по 16 адресам, включая квартиры, где проживали террористы.

У них нашли запрещенную религиозную литературу, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и учебники по минно-взрывному делу.