За обман вахтовиков осудят жителя Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре полицейские передали в суд уголовное дело об интернет-мошенничестве. Его фигурант — 34-летний комсомольчанин, который предлагал людям поработать вахтовым методом и, пользуясь их доверием, выманивал у потерпевших деньги, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время предварительного следствия выяснилось, что комсомольчанин разместил на одном из сайтов объявление о найме на работу вахтовым методом. Тех, кто на него откликнулся, мужчина просил перевести на указанный счет деньги — якобы для оформления документов и покупки билетов на поезд. Аферист обещал, что все затраты позже компенсирует работодатель.

Всего мужчина обманул девять жителей Хабаровского и Приморского краев. Общий ущерб превысил 55 тысяч рублей.