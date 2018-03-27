За обман вахтовиков осудят жителя Комсомольска-на-Амуре
Мужчина пообещал потерпевшим работу, но вместо этого присвоил их деньги.
Мужчина пообещал потерпевшим работу, но вместо этого присвоил их деньги.
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Во время предварительного следствия выяснилось, что комсомольчанин разместил на одном из сайтов объявление о найме на работу вахтовым методом. Тех, кто на него откликнулся, мужчина просил перевести на указанный счет деньги — якобы для оформления документов и покупки билетов на поезд. Аферист обещал, что все затраты позже компенсирует работодатель.
Всего мужчина обманул девять жителей Хабаровского и Приморского краев. Общий ущерб превысил 55 тысяч рублей.
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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