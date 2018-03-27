Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 стран высылают российских дипломатов: Кремль быстро ответил
Правильно РФ поступила с Крымом: украинцы ответили Гройсману
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Посольство РФ в США удивило англичан предоставленным видео
После высылки дипломатов Хантсман высказался о РФ
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
07:08 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что в городе объявлен траур по погибшим при пожаре в ТЦ в Кемерово.

33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

«Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово», — написал глава города в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.
Москвичи несут цветы к зданию представительства Кемеровской области
Во время загрузки произошла ошибка.
01:57 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Глава УК на Урале пойдет под суд за гибель девочки под завалом снега
В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в Кемерово
Путин назвал «преступную халатность» причиной пожара в Кемерово
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
«Пушистый» торт: американка создает необычные десерты
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
В Красноярском крае задержали террористов
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь