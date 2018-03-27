В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в Кемерово
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что в городе объявлен траур по погибшим при пожаре в ТЦ в Кемерово.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что в городе объявлен траур по погибшим при пожаре в ТЦ в Кемерово.
«Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово», — написал глава города в Facebook.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.