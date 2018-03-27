Две девушки получили травмы в ДТП в Академгородке, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла накануне вечером у дома № 25/4 на улице Пирогова. Водитель автомобиля «Форд» врезался во встречную «Мазду».

В аварии пострадали две девушки — 24-летняя водитель «Мазды» получила перелом ноги, её 26-летняя пассажирка с сотрясением головного мозга и переломом руки была доставлена в больницу.

Водитель автомобиля «Форд» отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, отметили в ГИБДД.