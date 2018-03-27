Две девушки получили травмы в ДТП в Академгородке
Водитель автомобиля «Форд» отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, рассказали в ГИБДД.
Водитель автомобиля «Форд» отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, рассказали в ГИБДД.
Две девушки получили травмы в ДТП в Академгородке, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.
Авария произошла накануне вечером у дома № 25/4 на улице Пирогова. Водитель автомобиля «Форд» врезался во встречную «Мазду».
В аварии пострадали две девушки — 24-летняя водитель «Мазды» получила перелом ноги, её 26-летняя пассажирка с сотрясением головного мозга и переломом руки была доставлена в больницу.
Водитель автомобиля «Форд» отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, отметили в ГИБДД.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.