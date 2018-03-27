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08:12 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке прохожие нашли на улице 2-летнего ребёнка

В приморской столице маленький ребёнок после прогулки с отчимом оказался в больнице, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на городское управление МВД.

30-летний житель Владивостока, изрядно напившись, решил провести весенний день на прогулке вместе с сыном своей сожительницы. В какой-то момент алкоголь всё же взял вверх над мужчиной, и он уснул. Малыш же просто остался без присмотра.

Спящий приморец привлёк внимание прохожих в районе улицы Шошина. Рядом с ним находился двухлетний мальчик. Прибывшие медики констатировали у мужчины сильнейшее алкогольное опьянение и незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть отдела полиции № 3.

Сотрудники ведомства направили мужчину на медицинское освидетельствование, а маленького мальчика врачи доставили в больницу. После проверки состояния здоровья малыш отправится в социально-реабилитационный центр.

О том, где находится мать ребёнка, пока неизвестно.

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