Во Владивостоке прохожие нашли на улице 2-летнего ребёнка

30-летний житель Владивостока, изрядно напившись, решил провести весенний день на прогулке вместе с сыном своей сожительницы. В какой-то момент алкоголь всё же взял вверх над мужчиной, и он уснул. Малыш же просто остался без присмотра.

Спящий приморец привлёк внимание прохожих в районе улицы Шошина. Рядом с ним находился двухлетний мальчик. Прибывшие медики констатировали у мужчины сильнейшее алкогольное опьянение и незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть отдела полиции № 3.

Сотрудники ведомства направили мужчину на медицинское освидетельствование, а маленького мальчика врачи доставили в больницу. После проверки состояния здоровья малыш отправится в социально-реабилитационный центр.