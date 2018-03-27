В Усольском районе ограбили посетительницу кафе
В Усольском районе полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька с 8 тыс. рублей у 34-летней посетительницы кафе в пос. Среднем.
В Усольском районе полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька с 8 тыс. рублей у 34-летней посетительницы кафе в пос. Среднем.
Как сообщает 27 марта 2018 года
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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