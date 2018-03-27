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08:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усольском районе ограбили посетительницу кафе

В Усольском районе полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька с 8 тыс. рублей у 34-летней посетительницы кафе в пос. Среднем.

Как сообщает 27 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сыщики установили, что злоумышленник незаметно для окружающих похитил кошелёк, когда отдыхавшая в ночном кафе женщина оставила свою сумку без присмотра. Потерпевшая обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Утром по подозрению в краже правоохранители задержали неоднократно судимого местного жителя, который пояснил, что успел потратить похищенные деньги. В момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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