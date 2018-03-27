В Усольском районе ограбили посетительницу кафе

Как сообщает 27 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сыщики установили, что злоумышленник незаметно для окружающих похитил кошелёк, когда отдыхавшая в ночном кафе женщина оставила свою сумку без присмотра. Потерпевшая обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Утром по подозрению в краже правоохранители задержали неоднократно судимого местного жителя, который пояснил, что успел потратить похищенные деньги. В момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии.