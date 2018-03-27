В Омске столкнулись два автобуса — есть пострадавшие

Источник: Reuters

В Омске столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщают очевидцы аварии в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».

Сегодня, 27 марта, на улице Новокирпичная, недалеко от остановки «посёлок Южный», произошла авария — столкнулись два пассажирских автобуса. Как видно на фото, один из автобусов следовал по маршруту № 20.

«Автоинспекторы сейчас работают на месте. Предварительно, пострадали восемь человек», — рассказали «НГС. Омск» в ГИБДД и добавили, что подробная информация будет позднее.