В Омске столкнулись два автобуса — есть пострадавшие
Авария произошла сегодня утром, 27 марта.
Авария произошла сегодня утром, 27 марта.
В Омске столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщают очевидцы аварии в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».
Сегодня, 27 марта, на улице Новокирпичная, недалеко от остановки «посёлок Южный», произошла авария — столкнулись два пассажирских автобуса. Как видно на фото, один из автобусов следовал по маршруту № 20.
«Автоинспекторы сейчас работают на месте. Предварительно, пострадали восемь человек», — рассказали «НГС. Омск» в ГИБДД и добавили, что подробная информация будет позднее.
Официальная информация о причинах аварии будет позднее.
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