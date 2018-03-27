В Братске пенсионер-инвалид скончался от пневмонии в доме престарелых
Из дома престарелых эвакуированы 16 человек
Из дома престарелых эвакуированы 16 человек
В
Ситуацию обсудили на специальном брифинге в администрации города. На вопросы журналистов ответил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе Сергей Бобров, который сообщил, что Братский район находится на пороге пика заболеваемости ОРВИ и гриппом.
«Пока превышения пороговых уровней заболеваемости на территории города и района не зарегистрировано. Осенняя прививочная кампания была проведена в Братске на высоком уровне», — сказал Бобров.
Ситуацию в
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