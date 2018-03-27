В Братске пенсионер-инвалид скончался от пневмонии в доме престарелых

В доме-интернате для престарелых в Братске зафиксирована вспышка вируса гриппа и пневмококка. 63-летний инвалид скончался от пневмонии, еще 16 человек эвакуированы в больницу с ОРВИ и пневмонией.

Ситуацию обсудили на специальном брифинге в администрации города. На вопросы журналистов ответил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе Сергей Бобров, который сообщил, что Братский район находится на пороге пика заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Пока превышения пороговых уровней заболеваемости на территории города и района не зарегистрировано. Осенняя прививочная кампания была проведена в Братске на высоком уровне», — сказал Бобров.