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08:07 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Братске пенсионер-инвалид скончался от пневмонии в доме престарелых

Из дома престарелых эвакуированы 16 человек из-за эпидемии.

В доме-интернате для престарелых в Братске зафиксирована вспышка вируса гриппа и пневмококка. 63-летний инвалид скончался от пневмонии, еще 16 человек эвакуированы в больницу с ОРВИ и пневмонией.

Ситуацию обсудили на специальном брифинге в администрации города. На вопросы журналистов ответил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе Сергей Бобров, который сообщил, что Братский район находится на пороге пика заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Пока превышения пороговых уровней заболеваемости на территории города и района не зарегистрировано. Осенняя прививочная кампания была проведена в Братске на высоком уровне», — сказал Бобров.

Ситуацию в доме-интернате администрация взяла на личный контроль. Там проводятся противоэпидемические мероприятия. Сообщается, что скончавшийся престарелый мужчина был инвалидом второй группы и у него был ослаблен иммунитет в результате ряда хронических заболеваний.

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