СМИ: Машина мэра Комсомольска-на-Амуре угодила в аварию
Служебный автомобиль мэра
Служебный автомобиль мэра
Черная «Тойота Камри» двигалась по Комшоссе из Ленинского округа в Центральный. По информации комсомольских журналистов, глава города ехал в этой иномарке на работу. Тем временем в районе остановки «Парковый» со второстепенной трассы выезжала «Тойота Калдина». Как рассказали в ГИБДД, оппонент не уступил путь «Камри», хотя она двигалась по главной дороге, и водитель служебной машины не смог избежать столкновения на скользком асфальте.
В результате ДТП у автомобиля градоначальника были повреждены капот, бампер, левое крыло и левый блок оптики. «Калдина» почти не пострадала, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.
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