В ДТП на острове Ольхон погибла 17-летняя девушка
Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии на острове Ольхон, в результате которой погибла 17-летняя жительница пос. Хужир.
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Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии на острове Ольхон, в результате которой погибла 17-летняя жительница пос. Хужир.
Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии на острове Ольхон, в результате которой погибла 17-летняя жительница пос. Хужир. Как сообщает
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