В ДТП на острове Ольхон погибла 17-летняя девушка

Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии на острове Ольхон, в результате которой погибла 17-летняя жительница пос. Хужир. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что около 1.00 в ночь на 27 марта 2018 года 19-летняя жительница острова, управляя автомобилем «Митсубиси Паджеро» без водительских прав, допустила опрокидывание машины на 1 км дороги Хужир-Харанцы. В момент ДТП в салоне внедорожника находилось ещё три девушки, одна из них скончалась от полученных травм.