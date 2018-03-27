Южноуральцам предлагают сообщать о взяточничестве и мздоимстве
В Челябинске открылось отделение «Федерального проекта по борьбе с коррупцией», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинске открылось отделение «Федерального проекта по борьбе с коррупцией», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» — это общественная инициатива, стартовавшая чуть более полугода назад. За это время активисты открыли 43 отделения по стране. Филиал в Челябинске первый в Уральском Федеральном Округе, подчеркнул руководитель федерального проекта Виталий Бородин. Проект по борьбе с коррупцией эффективно зарекомендовал себя, отмечают эксперты.
«Благодаря работе общественников были инициированы уголовные дела и отставки высокопоставленных чиновников и силовиков в Краснодарском крае, Липецкой и Тамбовской областях», — рассказал первый заместитель руководителя федерального проекта Роман Худяков.
Уже в первый день работы в Челябинское отделение «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» было подано два заявления. Обратиться за помощью южноуральцы могут лично по адресу: Свердловский тракт, 7А или через
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