Южноуральцам предлагают сообщать о взяточничестве и мздоимстве

«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» — это общественная инициатива, стартовавшая чуть более полугода назад. За это время активисты открыли 43 отделения по стране. Филиал в Челябинске первый в Уральском Федеральном Округе, подчеркнул руководитель федерального проекта Виталий Бородин. Проект по борьбе с коррупцией эффективно зарекомендовал себя, отмечают эксперты.

«Благодаря работе общественников были инициированы уголовные дела и отставки высокопоставленных чиновников и силовиков в Краснодарском крае, Липецкой и Тамбовской областях», — рассказал первый заместитель руководителя федерального проекта Роман Худяков.