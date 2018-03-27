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08:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в автобусе вывалилось окно прямо на пассажира

От падающих осколков никто не пострадал.

Сегодня, около 10 утра, в сообществе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация об инциденте в автобусе № 116.

Как заявляет автор поста, во время передвижения автобуса на одного из пассажиров выпало стекло из окна. Оно полностью разбилось, осколки заполонили сиденья и пол.

В результате происшествия никто не пострадал, а пассажир, на которого упало стекло, отделался испугом.

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