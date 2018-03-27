В Омске в автобусе вывалилось окно прямо на пассажира

Сегодня, около 10 утра, в сообществе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация об инциденте в автобусе № 116.

Как заявляет автор поста, во время передвижения автобуса на одного из пассажиров выпало стекло из окна. Оно полностью разбилось, осколки заполонили сиденья и пол.