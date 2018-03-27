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07:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские спасатели помогают пострадавшим от наводнения на Алтае

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей.

Красноярские спасатели помогают жителям Алтайского края бороться с наводнением. Талый воды затопили дворы, подвалы, дома и участки. В семи районах Алтайского края действует режим ЧС.

«Ситуация объективно очень сложная и будет развиваться продолжительное время. Зона подтопления из-за осадков будет расширяться. Оснащенность наших подразделений позволяет автономно работать на любой территории в течение месяца», — сказал журналистам начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

Красноярские спасатели помогают эвакуировать местных жителей, оказавшихся в зоне подтопления. В регионе от паводков уже пострадало более двух тысяч участков, 970 жилых домов.

«Эвакуированы 793 человек, 125 человек находятся в пунктах временного размещения. Никто из них не пострадал», — сказали в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае прогнозируют дальнейшее усиление паводков. Ожидаются дожди и теплая погода. Осадки будут способствовать повышению уровня воды в реках.

По данным регионального МЧС, в Красноярском крае ситуация с паводками находится под контролем.

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