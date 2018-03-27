Красноярские спасатели помогают пострадавшим от наводнения на Алтае
Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей.
Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей.
Красноярские спасатели помогают жителям Алтайского края бороться с наводнением. Талый воды затопили дворы, подвалы, дома и участки. В семи районах Алтайского края действует режим ЧС.
«Ситуация объективно очень сложная и будет развиваться продолжительное время. Зона подтопления
«Эвакуированы 793 человек, 125 человек находятся в пунктах временного размещения. Никто из них не пострадал», — сказали в ведомстве.
По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае прогнозируют дальнейшее усиление паводков. Ожидаются дожди и теплая погода. Осадки будут способствовать повышению уровня воды в реках.
По данным регионального МЧС, в Красноярском крае ситуация с паводками находится под контролем.
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