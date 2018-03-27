Ещё одна траурная акция пройдёт в Иркутске у памятника Александру III

В Иркутске 27 марта 2018 года с 19.00 до 19.30 на площади перед памятником Александру III состоится акция памяти жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом «Байкал Инфо» сообщил организатор акции Станислав Кононов.