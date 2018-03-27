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08:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ещё одна траурная акция пройдёт в Иркутске у памятника Александру III

В Иркутске 27 марта 2018 года с 19.00 до 19.30 на площади перед памятником Александру III состоится акция памяти жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом «Байкал Инфо» сообщил организатор акции Станислав Кононов.

Источник: Reuters

По словам Кононова, он просто иркутянин, который хочет почтить память людей, погибших на пожаре 25 марта. В заявке на акцию, которая согласована властями Иркутска, написано, что ожидаемое количество участников — 50.

Ранее стало известно о двух готовящихся несанкционированных траурных акциях в Иркутске (в 19 часов около часовни у здания правительства Иркутской области) и в Ангарске (в 20 часов у памятника «Голуби мира»).

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