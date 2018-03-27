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08:27 (мск), источник: РИА Новости

Глава УК на Урале пойдет под суд за гибель девочки под завалом снега

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Директор одной из екатеринбургских управляющих компаний предстанет перед судом по делу о гибели 10-летней девочки, на которую экскаватор-погрузчик вывалил снег, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, в феврале 2016 года директор ООО «1 управляющая компания» по просьбе директора аффилированного ООО «Первая управляющая компания» решила провести уборку снега во дворах ряда домов по улице Рощинской. Для этого был заключен договор субаренды с ООО «Технологии строительства».

Согласно сведениям прокуратуры, на территории уборки не были установлены ограждения. В результате водитель экскаватора-погрузчика вывалил снег на игравшую во дворе 10-летнию девочку, которая позже скончалась. Мужчина получил по статье «причинение смерти по неосторожности» один год ограничения свободы.

«Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО “1 Управляющая компания”. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ “нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека”… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга», — уточняет областная прокуратура.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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 Глава УК на Урале пойдет под суд за гибель девочки под завалом снега
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