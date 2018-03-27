Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач сказал, почему тела не выносили из сгоревшего ТЦ в Кемерове
«Подарок» в ответ: из РФ вышлют не менее 60 дипломатов США - СМИ
Бородина высказалась о слухах по поводу беременности Собчак
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
Посольство РФ в США удивило англичан предоставленным видео
После высылки дипломатов Хантсман высказался о РФ
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Выслав дипломатов РФ, Белый дом ставит ультиматум Кремлю
Высылка дипломатов РФ сильно ударит по Прибалтике
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
08:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Лишенный прав чиновник вновь нетрезвым сел за руль в Павлодаре

За совершение повторного проступка чиновника снова лишили водительских прав на три года.

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Руководитель отдела управления строительства выплатит штраф за вождение в нетрезвом виде, сообщает pavon.kz.

Читайте также
Внедорожник на тротуаре в Алматы: водитель наказан

Сообщается, что это не первый раз, когда госслужащий поступает подобным образом. В первый раз он был лишен водительских прав на три года в 2015 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз, несмотря на отсутствие прав, он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По словам судьи городского суда № 2 Куаныша Тулебаева, мужчина был задержан полицейскими и отстранен от управления транспортным средством. Отмечается, что повторным нарушением он совершил уголовной проступок, предусмотренный частью 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения).

Чиновник вину признал полностью, судья назначил ему наказание в виде штрафа в 60 тысяч тенге и лишил прав еще на три года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Торговые центры Астаны ждет проверка в 'особом порядке'
Путин: пожар в Кемерово произошел из-за разгильдяйства и халатности
Путин назвал «преступную халатность» причиной пожара в Кемерово
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
«Пушистый» торт: американка создает необычные десерты
В Красноярском крае задержали террористов
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь