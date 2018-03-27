Лишенный прав чиновник вновь нетрезвым сел за руль в Павлодаре
За совершение повторного проступка чиновника снова лишили водительских прав на три года.
За совершение повторного проступка чиновника снова лишили водительских прав на три года.
АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Руководитель отдела управления строительства выплатит штраф за вождение в нетрезвом виде, сообщает pavon.kz.
Сообщается, что это не первый раз, когда госслужащий поступает подобным образом. В первый раз он был лишен водительских прав на три года в 2015 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз, несмотря на отсутствие прав, он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
По словам судьи городского суда № 2 Куаныша Тулебаева, мужчина был задержан полицейскими и отстранен от управления транспортным средством. Отмечается, что повторным нарушением он совершил уголовной проступок, предусмотренный частью 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения).
Чиновник вину признал полностью, судья назначил ему наказание в виде штрафа в 60 тысяч тенге и лишил прав еще на три года.
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