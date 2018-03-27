Лишенный прав чиновник вновь нетрезвым сел за руль в Павлодаре

Сообщается, что это не первый раз, когда госслужащий поступает подобным образом. В первый раз он был лишен водительских прав на три года в 2015 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз, несмотря на отсутствие прав, он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.