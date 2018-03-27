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08:15 (мск), источник: Интерфакс

Восстановлено движение поездов после схода девяти вагонов грузового поезда в Свердловской области

Екатеринбург. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Движение поездов на железнодорожной станции Билимбай в Свердловской области, где вечером в понедельник с рельсов сошли несколько вагонов, груженных щебнем, восстановлено, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Движение поездов восстановлено в полном объеме, говорится в сообщении.

По уточненным данным пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СКР, в результате схода вагонов на станции Билимбай повреждено около 100 метров железнодорожных путей.

Как сообщалось, 26 марта в 20:20 по местному времени (18:20 мск) на станции Билимбай произошел скат двадцати грузовых вагонов с подъездного пути коммерческого предприятия. Девять из них сошли с рельсов, пять вагонов груженые щебнем опрокинулись. Никто не пострадал.

По данным Свердловской железной дороги (СвЖД), в результате происшествия были задержаны три пригородных поезда, также до часа были возможны задержки четырех пассажирских поездов.

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