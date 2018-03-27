Восстановлено движение поездов после схода девяти вагонов грузового поезда в Свердловской области
Екатеринбург. 27 марта.
Екатеринбург. 27 марта.
Движение поездов восстановлено в полном объеме, говорится в сообщении.
По уточненным данным
Как сообщалось, 26 марта в 20:20 по местному времени (18:20 мск) на станции Билимбай произошел скат двадцати грузовых вагонов с подъездного пути коммерческого предприятия. Девять из них сошли с рельсов, пять вагонов груженые щебнем опрокинулись. Никто не пострадал.
По данным Свердловской железной дороги (СвЖД), в результате происшествия были задержаны три пригородных поезда, также до часа были возможны задержки четырех пассажирских поездов.
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