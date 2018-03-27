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08:08 (мск), источник: Коммерсантъ

В части Соликамска произошло отключение тепла

27 марта в 07.28 произошло отключение теплоснабжения в связи с аварией в микрорайоне Клестовка города Соликамска. Об этом сообщает Управление МЧС по Пермскому краю.

В данное время ведутся аварийно-восстановительные работы. Местным жителям рекомендуют беречь тепло в домах: заклеить щели в окнах, закрыть вытяжные отверстия и дымоходы.

Напомним, 20 января 2018 года в связи с отключением электроэнергии на высоковольтных линиях произошло отключение водяных насосов в здании промышленной котельной, расположенной на территории шахты «Рудная» в посёлке Сараны Горнозаводского района. Это привело к понижению температуры теплоносителя, нарушению теплоснабжения на тепловых сетях Сарановского сельского поселения, а также созданию угрозы обеспечения тепловой энергией его жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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