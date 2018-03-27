В части Соликамска произошло отключение тепла

В данное время ведутся аварийно-восстановительные работы. Местным жителям рекомендуют беречь тепло в домах: заклеить щели в окнах, закрыть вытяжные отверстия и дымоходы.

Напомним, 20 января 2018 года в связи с отключением электроэнергии на высоковольтных линиях произошло отключение водяных насосов в здании промышленной котельной, расположенной на территории шахты «Рудная» в посёлке Сараны Горнозаводского района. Это привело к понижению температуры теплоносителя, нарушению теплоснабжения на тепловых сетях Сарановского сельского поселения, а также созданию угрозы обеспечения тепловой энергией его жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.