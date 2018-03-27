В части Соликамска произошло отключение тепла
27 марта в 07.28 произошло отключение теплоснабжения в связи с аварией в микрорайоне Клестовка города Соликамска. Об этом сообщает Управление МЧС по Пермскому краю.
27 марта в 07.28 произошло отключение теплоснабжения в связи с аварией в микрорайоне Клестовка города Соликамска. Об этом сообщает Управление МЧС по Пермскому краю.
В данное время ведутся
Напомним, 20 января 2018 года в связи с отключением электроэнергии на высоковольтных линиях произошло отключение водяных насосов в здании промышленной котельной, расположенной на территории шахты «Рудная» в посёлке Сараны Горнозаводского района. Это привело к понижению температуры теплоносителя, нарушению теплоснабжения на тепловых сетях Сарановского сельского поселения, а также созданию угрозы обеспечения тепловой энергией его жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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