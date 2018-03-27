Около трех часов потребовалось на тушение пожара в одном из домов Ростова
Около трех часов потребовалось на тушение пожара в одном из домов в
Около трех часов потребовалось на тушение пожара в одном из домов в
Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в доме на улице Социалистической поступило к пожарным 26 марта в 19.47.
Площадь пожара составила 150 кв. метров. В его тушении участвовали 65 человек, было задействовано 17 единиц техники.
Пожарные справились с огнем в 22.43. В результате происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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