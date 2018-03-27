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09:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около трех часов потребовалось на тушение пожара в одном из домов Ростова

Около трех часов потребовалось на тушение пожара в одном из домов в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в доме на улице Социалистической поступило к пожарным 26 марта в 19.47.

Площадь пожара составила 150 кв. метров. В его тушении участвовали 65 человек, было задействовано 17 единиц техники.

Пожарные справились с огнем в 22.43. В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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