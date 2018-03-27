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08:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Майонезный вор повадился ходить в хабаровскую пекарню

За неделю мужчина украл 20 коробок соуса.

В Хабаровске сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в краже 20 коробок майонеза из пекарни. Фигурантом уголовного дела стал 33-летний уроженец Амурской области, сообщает портал «Губерния».

В пекарню, расположенную на улице Станционной, мужчина забрел случайно, когда прогуливался в окрестностях железнодорожного вокзала. Небольшое предприятие расположено в расселенном жилом доме и занимает две небольшие квартиры. Зимой коммерсант хранил некоторые продукты прямо в подъезде, дверь в который не запиралась. Подозреваемый выносил товар на протяжении недели, а продавал добычу на Центральном рынке. Ущерб владелец пекарни оценил в 36 тысяч рублей.

«Денежные средства злоумышленник тратил на приобретение алкоголя. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал старший специалист пресс-службы УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Фигурант уже имеет судимость за хранение наркотиков. В Хабаровске он жил около года, постоянной работы у него не было. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

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