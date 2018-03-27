Семь человек госпитализированы в Омске в результате столкновения двух автобусов
ОМСК, 27 марта. /ТАСС/. Семь человек пострадали и были госпитализированы после столкновения двух пассажирских автобусов в Омске, сообщила во вторник
ОМСК, 27 марта. /ТАСС/. Семь человек пострадали и были госпитализированы после столкновения двух пассажирских автобусов в Омске, сообщила во вторник
«Водитель пассажирского автобуса ПАЗ, двигаясь по ул. Новокирпичная, допустил столкновение с пассажирским автобусом НефАЗ. В результате ДТП 7 пассажиров автобуса ПАЗ доставлены в медицинское учреждение, 1 человек после осмотра отпущен», — уточнили в
Сообщение о столкновении рейсовых автобусов поступило в 7:10 местного времени (4:10 мск). В момент ДТП в салоне автобуса ПАЗ находились 20 человек, в автобусе НефАЗ — 30 человек. Состояние пострадавших уточняется.
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