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09:29 (мск), источник: Volga News

В Сызрани будут судить двух мужчин, обвиняемых в серии краж из гаражей на сумму более 1 млн рублей

В Сызрани перед судом предстанут двое местных жителей 36 и 39 лет, которых обвиняют в совершении серии краж из гаражей на территории города, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Общий причиненный ущерб от их действий превысил 1 млн рублей.

Следователями установлено, что один из обвиняемых вскрывал гаражи отверткой, второй же исполнял роль грузчика и водителя. Первым они присмотрели гараж на ул. Сурикова. Оттуда мужчины вынесли строительных инструментов и другого имущества на сумму свыше 13 тыс. рублей. По данным сотрудников органов внутренних дел, мужчины совершили 10 таких «заходов» в различных районах Сызрани. Самый крупный «улов» состоял из запасных частей к мотоциклам различных марок. Нанесенный ущерб заявитель оценил в 713 тыс. рублей.

В сентябре 2017 г. один из участников группы решился на совершение преступления в одиночку. В этот раз жертвой преступления стал владелец гаража на ул. Гайдара. Только металлическую дверь открыть не удалось, поэтому предполагаемый злоумышленник придумал вытащить несколько кирпичей из стены. Через полученное отверстие мужчина забрал все ценное, что находилось в помещении, а также лестницу и детский велосипед. По версии следствия, аналогичное преступление в одиночку он совершил еще в ноябре 2017 г. в гараже на ул. Астраханская, причинив ущерб на общую сумму 1,5 тыс. рублей.

Похищенные вещи мужчины сдавали в ломбарды и комиссионные магазины по своим документам. Это и позволило сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 32 МУ МВД России «Сызранское» установить личности подозреваемых, а также их местонахождение. Вскоре они были задержаны.

В ходе расследования данных уголовных дел сотрудники Следственного управления МУ МВД России «Сызранское» выяснили, что похищенное подозреваемые реализовывали сразу, не теряя времени. Строительные инструменты и запчасти шли на продажу, металлические изделия сдавались в пункты приема металла.

В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража» и также в двух преступлениях — одному из них, совершившему кражи в одиночку. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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