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10:09 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Борисовском районе разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

Борисовским РУВД разыскивается 15-летний Александр Заяц, который ночью 26 марта ушел из дома в деревне Неманица Борисовского района, его местонахождение до сих пор не известно, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Подросток худощавого телосложения, волосы светло-русые, рост около 165 см.

Был одет в черно-серую болоньевую куртку, серые джинсы и черные кроссовки, при себе имел рюкзак черного цвета.

По информации правоохранителей, парень может передвигаться на автомобильном или железнодорожном транспорте.

Если вам что-либо известно о пропавшем подростке, просьба сообщить об этом в милицию.

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