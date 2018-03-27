В Борисовском районе разыскивают пропавшего 15-летнего подростка
Борисовским РУВД разыскивается 15-летний Александр Заяц, который ночью 26 марта ушел из дома в деревне Неманица Борисовского района, его местонахождение до сих пор не известно, сообщили в УВД Миноблисполкома.
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