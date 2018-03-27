В Намангане умер третий человек, задохнувшийся в туалете из-за iPhone

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В районной больнице Наманганской области Узбекистана скончался отец одного из молодых людей, которые погибли, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 25 марта, в 22:00 местный житель Б. Рахматов выронил мобильный телефон в уборной, которая находится у него во дворе.

Для извлечения телефона он позвал своего соседа Э. Ниязова и спустился с его помощью в выгребную яму, где и потерял сознание. Сосед не бросил товарища в беде и отправился вслед за ним, также потеряв сознание от токсичных газов. Выручать незадачливых мужчин полез и отец Рахматова, который тоже отравился угарным газом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вытащили из выгребной ямы троих мужчин. В результате отравления газом Ниязов и Рахматов скончались на месте происшествия, а отец виновника был госпитализирован.

К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь Х. Рахматов, не приходя в сознание, скончался в больнице.