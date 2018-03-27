Прокуратура Свердловской области отменила решение о реабилитации эсэсовца
В Свердловской области отменено решение о реабилитации как «жертвы репрессий» эсэсовца.
В Свердловской области отменено решение о реабилитации как «жертвы репрессий» эсэсовца.
На волне массовой реабилитации жертв политических репрессий в списках «невинно пострадавших от Сталина» оказались самые неожиданные имена. Например, был реабилитирован
Екатеринбургский общественник Иван Абатуров рассказал Накануне.RU, что узнал об этом факте в ходе выступления доктора исторических наук Владимира Мотревича в «Ельцин-центре» в ноябре прошлого года:
«Мотревич в ходе лекции рассказал, что только за апрель 1992 года Свердловская областная прокуратура вынесла решения о реабилитации более, чем 400 осужденных военных
«Меня это тем более задело, что мой прадед Иван Абатуров был в 30-е годы осужден и провел несколько лет в лагере за контрреволюционную пропаганду. Однако перед войной он добился оправдания и реабилитации. За несколько дней до Мотревича выступал Михаил Федотов в “Ельцин-центре” (там была официальная комиссия по увековечиванию памяти жертв политических репрессий). Член комиссии, историк Изабелла Огоновская спросила публично Федотова — считаются ли лица, осужденные за политические преступления (к их числу относится контрреволюционная пропаганда), но еще при жизни Сталина официально оправданные, жертвами политических репрессий? Федотов ответил — нет, так как эти оправданные при Сталине свое уже получили при Сталине. Вот так и получилось — мой прадед, осужденный за контререволюционную пропаганду (то есть за слова, точнее, за анекдот), официально не считается жертвой политических репрессий, а вот эсэсовец Бицингер, который убил 600 человек, таковой жертвой признан», — отмечает Абатуров.
Общественник написал запрос в облпрокуратуру в декабре прошлого с просьбой ответить — сколько таких военных преступников прокуратура реабилитировала во внесудебном порядке в 1992 году и не планирует ли она отменить свое решение о реабилитации Бицингера.
Теперь Иван Абатуров получил ответ от прокуратуры Свердловской области за подписью начальника
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.