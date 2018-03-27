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09:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Прокуратура Свердловской области отменила решение о реабилитации эсэсовца

В Свердловской области отменено решение о реабилитации как «жертвы репрессий» эсэсовца.

На волне массовой реабилитации жертв политических репрессий в списках «невинно пострадавших от Сталина» оказались самые неожиданные имена. Например, был реабилитирован обер-ефрейтор СС Герман Йозеф Бицингер, принимавший участие в убийстве советских граждан в Крыму.

Екатеринбургский общественник Иван Абатуров рассказал Накануне.RU, что узнал об этом факте в ходе выступления доктора исторических наук Владимира Мотревича в «Ельцин-центре» в ноябре прошлого года:

«Мотревич в ходе лекции рассказал, что только за апрель 1992 года Свердловская областная прокуратура вынесла решения о реабилитации более, чем 400 осужденных военных преступников-иностранцев. Мотревич усомнился в необходимости такого шага и в том, что прокурорские работники успели при таком объеме дел вникнуть в суть каждого дела и в качестве доказательства Мотревич показал слайд — справку о реабилитации Бицингера, рассказав, что этот эсэсовец осужден за участие в убийствах около 600 советских граждан, а его реабилитировал прокурорский работник просто по формальному основанию. Теперь этот Бицингер получил право требовать компенсации с России — как жертва политических репрессий. Требовать — наравне с осужденными, например, за контрреволюционную пропаганду», — отметил общественник.

«Меня это тем более задело, что мой прадед Иван Абатуров был в 30-е годы осужден и провел несколько лет в лагере за контрреволюционную пропаганду. Однако перед войной он добился оправдания и реабилитации. За несколько дней до Мотревича выступал Михаил Федотов в “Ельцин-центре” (там была официальная комиссия по увековечиванию памяти жертв политических репрессий). Член комиссии, историк Изабелла Огоновская спросила публично Федотова — считаются ли лица, осужденные за политические преступления (к их числу относится контрреволюционная пропаганда), но еще при жизни Сталина официально оправданные, жертвами политических репрессий? Федотов ответил — нет, так как эти оправданные при Сталине свое уже получили при Сталине. Вот так и получилось — мой прадед, осужденный за контререволюционную пропаганду (то есть за слова, точнее, за анекдот), официально не считается жертвой политических репрессий, а вот эсэсовец Бицингер, который убил 600 человек, таковой жертвой признан», — отмечает Абатуров.

Общественник написал запрос в облпрокуратуру в декабре прошлого с просьбой ответить — сколько таких военных преступников прокуратура реабилитировала во внесудебном порядке в 1992 году и не планирует ли она отменить свое решение о реабилитации Бицингера.

Теперь Иван Абатуров получил ответ от прокуратуры Свердловской области за подписью начальника уголовно-судебного управления, в котором говорится, что решение о реабилитации Битцингера было принято без рассмотрения всех обстоятельств дела и отменено. В настоящее время проводится проверка по изучению дел лиц, осужденных за военные преступления в годы Великой Отечественной войны.

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