Директор омской фирмы присвоил себе чужие 15 миллионов рублей

Омские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего гендиректора одной из фирм, которая занималась в Омске организацией торгов по реализации имущества.

Мужчина присвоил и потратил 15 000 000 рублей, которые получил в качестве задатка для участия в электронных торгах от пяти физических лиц и четырех организаций. Торги так и не состоялись, а деньги злоумышленник возвращать не стал.