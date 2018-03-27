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09:11 (мск), источник: Om1.ru

Директор омской фирмы присвоил себе чужие 15 миллионов рублей

Злоумышленника задержали в Санкт-Петербурге.

Омские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего гендиректора одной из фирм, которая занималась в Омске организацией торгов по реализации имущества.
Мужчина присвоил и потратил 15 000 000 рублей, которые получил в качестве задатка для участия в электронных торгах от пяти физических лиц и четырех организаций. Торги так и не состоялись, а деньги злоумышленник возвращать не стал.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Омской области, в мае 2017 года подозреваемый скрылся от правоохранителей. Сотрудники уголовного розыска задержали омича в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Его направили в СИЗО.

Фигурант обвиняется по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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