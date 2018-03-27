Директор омской фирмы присвоил себе чужие 15 миллионов рублей
Злоумышленника задержали в
Злоумышленника задержали в
Омские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего гендиректора одной из фирм, которая занималась в Омске организацией торгов по реализации имущества.
Мужчина присвоил и потратил 15 000 000 рублей, которые получил в качестве задатка для участия в электронных торгах от пяти физических лиц и четырех организаций. Торги так и не состоялись, а деньги злоумышленник возвращать не стал.
Как отметили в
Фигурант обвиняется по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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