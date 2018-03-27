В Самарской области «шестерку» разорвало после столкновения с грузовиком: погибли двое
Водитель легковушки по неизвестной причине выехал на встречную полосу.
Водитель легковушки по неизвестной причине выехал на встречную полосу.
В понедельник, 26 марта, около 18 часов на 932 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло смертельное ДТП, сообщает
По предварительным данным полицейских, 38-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2106 со стороны Самары в направлении Москвы, в районе поворота на Междуреченск выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем газон «Некст» под управлением 25-летнего водителя.
В результате ДТП водитель и пассажир — 53-летний мужчина — отечественной легковушки погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика от медпомощи отказался.
В настоящее время по факту случившегося полицейские проводят проверку.
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