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10:03 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области «шестерку» разорвало после столкновения с грузовиком: погибли двое

Водитель легковушки по неизвестной причине выехал на встречную полосу.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 26 марта, около 18 часов на 932 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 38-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2106 со стороны Самары в направлении Москвы, в районе поворота на Междуреченск выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем газон «Некст» под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и пассажир — 53-летний мужчина — отечественной легковушки погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика от медпомощи отказался.

В настоящее время по факту случившегося полицейские проводят провер­ку.

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