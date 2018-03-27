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09:10 (мск), источник: Вести Приморье

Большинство кинотеатров Владивостока находятся в зоне особого риска (видео)

Сегодня в Приморье больше ста торговых комплексов, треть из них оборудованы детскими развлекательными центрами. Также в крае почти два десятка кинотеатров. Самые крупные комплексы расположены во Владивостоке. Некоторые из них относятся к категории с повышенным риском, так как не обеспечены удобными подъездами для пожарной техники, а парковочная зона переполнена автомобилями посетителей. И по-сути это очень серьезные нарушения.

Источник: Вести Приморье

В Приморье начались массовые проверки торгов-развлекательных комплексов. Внеплановая кампания проводится по поручению генеральной прокураторы после пожара в торговом центре Кемерово. По официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек, многие из них дети. Большое количество жертв вызвано грубыми нарушениями норм пожарной безопасности. Сегодня прокуратура Приморского края уже провела проверку в одном из торговых комплексов краевой столицы — «Максим». Специалисты прокуратуры совместно с МЧС осмотрели 6 этажей здания. Пристальное внимание уделили детской зоне отдыха. На верху комплекса — семейно-развлекательный центр. Очень популярный среди жителей города. Во время проверок комиссия будет обращаться внимание на наличие средств пожаротушения, понятных планов эвакуации и действующих аварийных выходов.

Сегодня в Приморье больше ста торговых комплексов, треть из них оборудованы детскими развлекательными центрами. Также в крае почти два десятка кинотеатров. Самые крупные комплексы расположены во Владивостоке. Некоторые из них относятся к категории с повышенным риском, так как не обеспечены удобными подъездами для пожарной техники, а парковочная зона переполнена автомобилями посетителей. И по-сути это очень серьезные нарушения. Также сегодня стало известно, что по поручению главы Владивостока пройдет внеплановая проверка пожарной безопасности во всех детских садах и школах краевого центра.

Результаты массовой проверки узнаем уже в ближайшие дни.

Владивостокцы особенно остро сочувствуют и сопереживают жителям Кемерово, вспоминая свой горький опыт пожар 2006 го года в здании «Промстройннипроекта» на проспекте Красного знамени. Ну, а сегодня на зданиях администрации Приморского края, Владивостока приспущен флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия.

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