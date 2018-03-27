В центре Перми на улице Советской произошел пожар

27 марта в центре Перми произошел пожар. Загорелся гараж на улице Советской. К месту возгорания прибыли несколько пожарных машин. На жилые дома пламя не перекинулось. По информации краевого МЧС, пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Напомним, что в Прикамье проверят торговые центры. Ближайшие пожарные учения состоятся 27 марта в торгово-административном центре «Сатурн» в Чусовом на ул. Мира, 177.

Всего в Пермском крае работают 87 торгово-развлекательных и торгово-административных центров площадью более 3 тысяч квадратных метров. В 2018 году запланировано более 30 учений в торговых центрах Прикамья.