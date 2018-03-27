В центре Перми на улице Советской произошел пожар
На месте работают несколько пожарных машин.
На месте работают несколько пожарных машин.
27 марта в центре Перми произошел пожар. Загорелся гараж на улице Советской. К месту возгорания прибыли несколько пожарных машин. На жилые дома пламя не перекинулось. По информации краевого МЧС, пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Напомним, что в Прикамье проверят торговые центры. Ближайшие пожарные учения состоятся 27 марта в
Всего в Пермском крае работают 87
Отметим, что накануне корреспонденты «Комсомолки» изучали эвакуационные выходы в торговых центрах и нашли немало нарушений.
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