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10:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минчанин принес в милицию мину: из здания эвакуировали людей

Нетривиальный случай произошел в Заводском районе Минска. Минчанин, знающий о том, что сейчас проходит операция Арсенал, принес в общественный пункт охраны правопорядка по улице Герасименко, 26 мину времен Великой Отечественной войны, которую он нашел во время охоты в Минском районе.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В итоге старший участковый инспектор милиции отделения охраны правопорядка и профилактики городского отдела милиции № 2 Заводского РУВД Минска майор милиции Сергей Медюхо доложил о визите в ОДС РУВД.

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На место была вызвана группа разминирования. Не дожидаясь специалистов, Сергей Медюхо оцепил здание и эвакуировал из него всех людей. А когда убедился в том, что они в безопасности, оформил все необходимые документы и назначил проверку.

Общественный пункт охраны правопорядка находится на первом этаже двухэтажного административного здания. Рядом — помещение коммунальной службы, а на втором этаже — филиал Дворца детей и молодежи Золак. Действовать нужно было быстро и четко.

Позже группа разминирования уничтожила принесенную в милицию мину.

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