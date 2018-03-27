Минчанин принес в милицию мину: из здания эвакуировали людей
Нетривиальный случай произошел в Заводском районе Минска. Минчанин, знающий о том, что сейчас проходит операция Арсенал, принес в общественный пункт охраны правопорядка по улице Герасименко, 26 мину времен Великой Отечественной войны, которую он нашел во время охоты в Минском районе.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.