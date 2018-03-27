Аман Тулеев проведет личный прием родственников погибших при пожаре в Кемерово

Об этом губернатор заявил президенту России Владимиру Путину на совещании, посвященном ликвидации последствий пожара. «Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они (родственники.— “Ъ”) заявляют», — цитирует «РИА Новости» господина Тулеева. Он добавил, что семьям погибших уже начали оказывать финансовую помощь.