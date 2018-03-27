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09:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Аман Тулеев проведет личный прием родственников погибших при пожаре в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проведет личный прием родственников погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

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Об этом губернатор заявил президенту России Владимиру Путину на совещании, посвященном ликвидации последствий пожара. «Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они (родственники.— “Ъ”) заявляют», — цитирует «РИА Новости» господина Тулеева. Он добавил, что семьям погибших уже начали оказывать финансовую помощь.

Пожар в кемеровском ТРЦ начался в воскресенье 25 марта, тушили возгорание почти сутки. Жертвами случившегося стали 64 человека, еще 52 пострадали. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Также был задержан сотрудник ЧОПа, отключивший в ТРЦ систему оповещения.

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