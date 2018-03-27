На Среднем Урале спортсмена судят за контрабанду анаболических стероидов
На Среднем Урале перед судом предстанет спортсмен, обвиняемый в контрабанде анаболических стероидов. Ему грозит до семи лет колонии.
На Среднем Урале перед судом предстанет спортсмен, обвиняемый в контрабанде анаболических стероидов. Ему грозит до семи лет колонии.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 40-летний житель Невьянска, занимающийся пауэрлифтингом.
Как показало расследование, в октябре 2017 и в январе 2018 года мужчина в интернете заказал за рубежом анаболические стероиды, которые являются сильнодействующими и запрещены к перемещению через государственную границу России. В последующем, используя платежную электронную систему, он сделал оплату за указанный товар.
В январе 2018 года сотрудниками Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина сильнодействующие вещества были обнаружены в почтовом отправлении и изъяты.
Сейчас уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу. Спортсмену грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.