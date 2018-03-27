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09:26 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале спортсмена судят за контрабанду анаболических стероидов

На Среднем Урале перед судом предстанет спортсмен, обвиняемый в контрабанде анаболических стероидов. Ему грозит до семи лет колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 40-летний житель Невьянска, занимающийся пауэрлифтингом.

Как показало расследование, в октябре 2017 и в январе 2018 года мужчина в интернете заказал за рубежом анаболические стероиды, которые являются сильнодействующими и запрещены к перемещению через государственную границу России. В последующем, используя платежную электронную систему, он сделал оплату за указанный товар.

В январе 2018 года сотрудниками Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина сильнодействующие вещества были обнаружены в почтовом отправлении и изъяты.

Сейчас уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу. Спортсмену грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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