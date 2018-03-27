Из ТРК «Алмаз» по пожарной тревоге эвакуировали людей
Эвакуация произошла сегодня, 27 марта, утром.
Эвакуация произошла сегодня, 27 марта, утром.
В самом крупном
Комплекс работает с 10 часов, но магазины «Лента» и «Леруа Мерлен» открываются в 8. Покупателей было немного.
— Некоторые заволновались и не смогли сориентироваться, где выход, магазин большой, из него и без тревоги выйти сложно, особенно, если не часто здесь бываешь. Но работники помогли быстро выйти из здания, — рассказала одна из покупательниц.
На улице всех попросили отойти от здания, через несколько минут после эвакуации подъехала скорая помощь.
— Скорее всего, администрация комплекса проводит пожарные учения самостоятельно. Наши подразделения в этом не участвуют, — прокомментировали в
КСТАТИ.
Завтра, 28 марта, в Челябинской области проверят работу электросирен. Сигнал «Внимание всем!» будет длиться пять минут. Сотрудники МЧС просят горожан сохранять спокойствие, это просто плановая проверка.
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