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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Из ТРК «Алмаз» по пожарной тревоге эвакуировали людей

Эвакуация произошла сегодня, 27 марта, утром.

В самом крупном торгово-развлекательном комплексе Челябинске в 8:30 раздалась пожарная тревога. Покупателей и сотрудников срочно попросили покинуть здание. Позже выяснилось, эвакуация была учебной.

Комплекс работает с 10 часов, но магазины «Лента» и «Леруа Мерлен» открываются в 8. Покупателей было немного.

— Некоторые заволновались и не смогли сориентироваться, где выход, магазин большой, из него и без тревоги выйти сложно, особенно, если не часто здесь бываешь. Но работники помогли быстро выйти из здания, — рассказала одна из покупательниц.

На улице всех попросили отойти от здания, через несколько минут после эвакуации подъехала скорая помощь.

— Скорее всего, администрация комплекса проводит пожарные учения самостоятельно. Наши подразделения в этом не участвуют, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

КСТАТИ.

Завтра, 28 марта, в Челябинской области проверят работу электросирен. Сигнал «Внимание всем!» будет длиться пять минут. Сотрудники МЧС просят горожан сохранять спокойствие, это просто плановая проверка.

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