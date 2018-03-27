Из ТРК «Алмаз» по пожарной тревоге эвакуировали людей

В самом крупном торгово-развлекательном комплексе Челябинске в 8:30 раздалась пожарная тревога. Покупателей и сотрудников срочно попросили покинуть здание. Позже выяснилось, эвакуация была учебной.

Комплекс работает с 10 часов, но магазины «Лента» и «Леруа Мерлен» открываются в 8. Покупателей было немного.

— Некоторые заволновались и не смогли сориентироваться, где выход, магазин большой, из него и без тревоги выйти сложно, особенно, если не часто здесь бываешь. Но работники помогли быстро выйти из здания, — рассказала одна из покупательниц.

На улице всех попросили отойти от здания, через несколько минут после эвакуации подъехала скорая помощь.

— Скорее всего, администрация комплекса проводит пожарные учения самостоятельно. Наши подразделения в этом не участвуют, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

КСТАТИ.