В пермском аэропорту сработала пожарная тревога, все люди эвакуированы

25 марта в пермском аэропорту в 6.07 сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников и пассажиров в срочном порядке эвакуировали из здания нового терминала.

Была проведена проверка, которая показала, что возгорания никакого нет, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

В 6.17 аэропорт «Пермь» возобновил свою работу в штатном режиме. Задержка рейса S7−306 «Пермь-Москва (Домодедово)» составила 10 минут, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Проверка показала, что пожарную сигнализацию в «чистой» зоне вылета внутренних рейсов привел в действие пассажир рейса авиакомпании «Сибирь» S7−306. Причины, по которым он нажал кнопку пожарной тревоги, устанавливаются.