Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 стран высылают российских дипломатов: Кремль быстро ответил
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Жена Юрия Николаева отказалась от услуг суррогатного материнства
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Эксперт: Новая ракета Путина меняет баланс в мире
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Бывший муж Марины Александровой женится на модели
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В пермском аэропорту сработала пожарная тревога, все люди эвакуированы

Сигнализацию включил пассажир рейса Пермь-Москва.

25 марта в пермском аэропорту в 6.07 сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников и пассажиров в срочном порядке эвакуировали из здания нового терминала.

Была проведена проверка, которая показала, что возгорания никакого нет, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

В 6.17 аэропорт «Пермь» возобновил свою работу в штатном режиме. Задержка рейса S7−306 «Пермь-Москва (Домодедово)» составила 10 минут, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Проверка показала, что пожарную сигнализацию в «чистой» зоне вылета внутренних рейсов привел в действие пассажир рейса авиакомпании «Сибирь» S7−306. Причины, по которым он нажал кнопку пожарной тревоги, устанавливаются.

Напомним, что 26 марта с пермского аэродрома «Сокол» двенадцать сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ совершили перелет на полигон Ашулук в Астраханской области для участия в летно-тактических учениях с пусками управляемых ракет по реактивным мишеням.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Почему мы не можем побороть коррупцию по рецептам Грузии и Эстонии
Первый весенний звездопад москвичи увидят в день рождения Ленина
Путин назвал «преступную халатность» причиной пожара в Кемерово
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Путин встретился с инициативной группой граждан в Кемерово
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
В Красноярском крае задержали террористов
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь