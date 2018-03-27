Экс-полицейского будут судить на Дону за убийство жены и ранение тестя
Бывший полицейский Сергей Кадацкий предстанет перед судом в
Бывший полицейский Сергей Кадацкий предстанет перед судом в
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области,
По версии следствия, 11 июля около 17.30 на трассе Ростов — Таганрог Сергей Кадацкий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял из охотничьего карабина и травматического пистолета автомобиль, в котором находились его жена и тесть.
От полученных ранений женщина скончалась, ее отец госпитализирован в тяжелом состоянии.
В тот же день обвиняемый был задержан на пересечении улиц Дачной и Вавилова в
Согласно заключению комплексной
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