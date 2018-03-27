Экс-полицейского будут судить на Дону за убийство жены и ранение тестя

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, экс-правоохранителю инкриминируются ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

По версии следствия, 11 июля около 17.30 на трассе Ростов — Таганрог Сергей Кадацкий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял из охотничьего карабина и травматического пистолета автомобиль, в котором находились его жена и тесть.

От полученных ранений женщина скончалась, ее отец госпитализирован в тяжелом состоянии.

В тот же день обвиняемый был задержан на пересечении улиц Дачной и Вавилова в Ростове-на-Дону.