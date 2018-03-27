Житель Хабаровского края написал родственникам прощальное письмо и пропал без вести
Мужчина ушел из дома сутки назад.
Мужчина ушел из дома сутки назад.
В Хабаровском крае разыскивают жителя Амурска Сергея Варламова, который пропал в понедельник, 26 марта. Волонтеры рассказали корреспонденту портала «Губерния», что перед уходом из дома 55-летний мужчина оставил родственникам прощальное письмо.
«О пропаже мужчины нам сообщила его супруга. До этого она написала заявление в полицию о его розыске. Родственники сообщили, что в последнее время Сергей переживал
В день пропажи Сергей Варламов был одет в синие джинсы, шапку, черную куртку и черные берцы. Приметы: рост 186−188 сантиметров, седые короткие волосы, усы.
Если вам
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