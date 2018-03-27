Житель Хабаровского края написал родственникам прощальное письмо и пропал без вести

В Хабаровском крае разыскивают жителя Амурска Сергея Варламова, который пропал в понедельник, 26 марта. Волонтеры рассказали корреспонденту портала «Губерния», что перед уходом из дома 55-летний мужчина оставил родственникам прощальное письмо.

«О пропаже мужчины нам сообщила его супруга. До этого она написала заявление в полицию о его розыске. Родственники сообщили, что в последнее время Сергей переживал из-за проблем со здоровьем. Есть информация, что мужчина мог уехать к матери, которая живет в селе Маяк Нанайского района», — сказала координатор поискового отряда «Лига Спас» Олеся Кутепова.

В день пропажи Сергей Варламов был одет в синие джинсы, шапку, черную куртку и черные берцы. Приметы: рост 186−188 сантиметров, седые короткие волосы, усы.