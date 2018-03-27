Ночью в Уфе сгорел внедорожник
26 марта в 08.54 утра в диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании автомобиля Toyota Runner по улице Заводская Советского района Уфы.
26 марта в 08.54 утра в диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании автомобиля Toyota Runner по улице Заводская Советского района Уфы.
По прибытию пожарных огонь уже был самостоятельно потушен хозяином машины. Огонь повредил моторный отсек автомобиля.
Предполагаемая причина пожара — неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, сообщили в
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