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10:00 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Ночью в Уфе сгорел внедорожник

26 марта в 08.54 утра в диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании автомобиля Toyota Runner по улице Заводская Советского района Уфы.

По прибытию пожарных огонь уже был самостоятельно потушен хозяином машины. Огонь повредил моторный отсек автомобиля.

Предполагаемая причина пожара — неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, сообщили в пресс-службе ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ».

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