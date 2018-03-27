Симферопольская продавщица держала в магазине двух воров до приезда полиции

В пресс-службе МВД по РК уточнили, что инцидент произошел ночью в магазине по улице Мокроусова. Двое пьяных парней 25 и 27 лет набрали в корзину для покупок товар на сумму более 2 тысяч рублей (в том числе — спиртное, сигареты, колбасы), вот только оплачивать продукты не собирались и попытались покинуть торговый зал, прихватив с собой «покупки».