Симферопольская продавщица держала в магазине двух воров до приезда полиции
Пьяные парни решили украсть алкоголь и продукты.
Пьяные парни решили украсть алкоголь и продукты.
В Симферополе продавец продуктового магазина удерживала до приезда полиции двоих воров.
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Разжиться бесплатной едой и алкоголем нерадивой молодежи помешала продавщица: она удерживала их прямо до приезда полиции.
Попытку похищения товара зафиксировала видеокамера, установленная в магазине. Запись изъяли правоохранители.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы.
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