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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Симферопольская продавщица держала в магазине двух воров до приезда полиции

Пьяные парни решили украсть алкоголь и продукты.

В Симферополе продавец продуктового магазина удерживала до приезда полиции двоих воров.

В пресс-службе МВД по РК уточнили, что инцидент произошел ночью в магазине по улице Мокроусова. Двое пьяных парней 25 и 27 лет набрали в корзину для покупок товар на сумму более 2 тысяч рублей (в том числе — спиртное, сигареты, колбасы), вот только оплачивать продукты не собирались и попытались покинуть торговый зал, прихватив с собой «покупки».

Разжиться бесплатной едой и алкоголем нерадивой молодежи помешала продавщица: она удерживала их прямо до приезда полиции.

Попытку похищения товара зафиксировала видеокамера, установленная в магазине. Запись изъяли правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы.

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