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09:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

При пожаре в Воронежской области погиб 50-летний мужчина

Сотрудники ГУ МЧС по региону выясняют причину возгорания.

Спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины при пожаре в жилом доме в селе Песковатка Лискинского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Дом по улице Свободы загорелся в 00:44 вторника, 27 марта.

Пламя потушили в 1:28. Огонь повредил три комнаты и коридор на площади 44 кв. м. На месте работали два пожарных расчета.

Сотрудники ГУ МЧС по Воронежской области устанавливают причину возгорания.

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