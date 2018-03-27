При пожаре в Воронежской области погиб 50-летний мужчина

Спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины при пожаре в жилом доме в селе Песковатка Лискинского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Дом по улице Свободы загорелся в 00:44 вторника, 27 марта.