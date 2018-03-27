При пожаре в Воронежской области погиб 50-летний мужчина
Сотрудники ГУ МЧС по региону выясняют причину возгорания.
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Сотрудники ГУ МЧС по региону выясняют причину возгорания.
Спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины при пожаре в жилом доме в селе Песковатка Лискинского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Пламя потушили в 1:28. Огонь повредил три комнаты и коридор на площади 44 кв. м. На месте работали два пожарных расчета.
Сотрудники ГУ МЧС по Воронежской области устанавливают причину возгорания.
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