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11:06 (мск), источник: Newsroom24.ru

Опасную молочную продукцию выявляют в Нижнем Новгороде

Уже снято с реализации 97 партий продукции.

Источник: Newsroom24.ru

Около 5 тысяч проб молочной продукции исследовано Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,8%.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по физико-химическим показателям, — 6%, в том числе по показателям фальсификации 3% (в основном это пробы масла).

Также за 2017 год за нарушение требований технического регламента Таможенного союза составлено 97 протоколов на сумму более 2 млн рублей, 4 материала дел были направлены в ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Прекращено действие 12 деклараций о соответствии на молочную продукцию. Снято с реализации 97 партий продукции общим весом 281 кг.

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