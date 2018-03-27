Опасную молочную продукцию выявляют в Нижнем Новгороде
Уже снято с реализации 97 партий продукции.
Уже снято с реализации 97 партий продукции.
Около 5 тысяч проб молочной продукции исследовано Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщает
Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,8%.
Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по
Также за 2017 год за нарушение требований технического регламента Таможенного союза составлено 97 протоколов на сумму более 2 млн рублей, 4 материала дел были направлены в ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Прекращено действие 12 деклараций о соответствии на молочную продукцию. Снято с реализации 97 партий продукции общим весом 281 кг.
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