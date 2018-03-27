Таксиста из Красноярска будут судить за ложный донос

Красноярский таксист подарил рабочий планшет знакомой девушке и заявил в полицию о нападении и ограблении, сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Заявление в полицию от 31-го мужчины поступило в конце прошлого года. Он сообщил, что когда подвозил клиентов до Железногорска на него напали, угрожая ножом похитили деньги и планшет, который принадлежал компании, в которой он работал таксистом.

Как выяснили следователи, на мужчину никто не нападал и планшет не забирал, он сам его подарил знакомой девушке, но чтобы отвести от себя подозрение, придумал небылицу.